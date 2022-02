Jetzt live: Landesregierung stellt Corona-Lockerungen vor Stand: 17.02.2022 10:00 Uhr Niedersachsen will mit einem Stufenplan zur Normalität zurückkehren. Wie genau gelockert werden soll, teilt die Landesregierung jetzt in einer Pressekonferenz mit. NDR.de überträgt hier im Livestream.

Ausgangspunkt der Lockerungen sei die Tatsache, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten zu sein scheint, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch in Hannover. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) will Weil über die konkrete Umsetzung des MPK-Beschlusses informieren. Tonne wird unter anderem dazu Stellung nehmen, welche Lockerungen zu welchen Zeitpunkten an den Schulen geplant sind.

Drei-Stufen-Plan - zunächst fallen die Kontaktbeschränkungen

Niedersachsen wird das am Mittwoch beim Bund-Länder-Treffen vereinbarte dreistufige Öffnungsmodell übernehmen. Im ersten Schritt werden ab Mitte kommender Woche in Niedersachsen private Zusammenkünfte für vollständig Geimpfte und Genesene ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich ein, kündigte die Landesregierung an. Die momentan noch geltende Begrenzung auf zehn Personen fällt weg. Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt weiterhin nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Auch die Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel sollen in der ersten Phase wegfallen.

