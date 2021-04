Jetzt live: Landesregierung informiert über die Corona-Lage Stand: 20.04.2021 10:55 Uhr Der Krisenstab der Landesregierung gibt jetzt wieder einen Überblick über die Corona-Situation und den Stand der Impfkampagne in Niedersachsen. NDR.de überträgt live.

Neben den aktuellen Infektionszahlen und der Lage in den Krankenhäusern im Land dürfte es in der wöchentlichen Pressekonferenz auch um die neue Corona-Verordnung gehen, die seit gestern in Kraft ist. Im Kern verlängert das Land die bisherigen Regeln. Für Menschen mit vollständigem Impfschutz - das heißt 15 Tage nach der Zweitimpfung - entfällt jedoch ab sofort die Testpflicht etwa beim Besuch eines Kosmetikstudios oder Pflegeheims. Auskunft geben heute Krisenstabsleiter Heiger Scholz und Regierungssprecherin Anke Pörksen.

19 Prozent der Niedersachsen einmal geimpft

In Niedersachsen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand: einschließlich 19. April) 1.547.797 Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung erhalten - die Impfquote liegt bei 19,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote für die Erstimpfung bei 20,2 Prozent. Zweifach geimpft sind in Niedersachsen 506.830 Personen - hier liegt die Quote bei 6,3 Prozent, im Bundesdurchschnitt bei 6,7 Prozent.

