Jetzt live: Landesregierung informiert über Corona-Lage Stand: 16.02.2021 13:00 Uhr Der Corona-Krisenstab äußert sich in diesen Minuten zur Entwicklung der Pandemie in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt im Livestream.

Nach der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung am vergangenen Freitag dürften dieses Mal wieder die aktuellen Zahlen im Mittelpunkt stehen. Wie entwickeln sich die Neuinfektionen? Welche Fortschritte gibt es bei der Impfkampagne? Heiger Scholz vom Krisenstab der Landesregierung und Regierungssprecherin Anke Pörksen werden bei ihrem wöchentlichen Auftritt in der Landespressekonferenz diese und andere Fragen beantworten.

Weil: Reisepläne für Ostern noch zu früh

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Montag betont, dass es für eine Einschätzung zu möglichen Reisen in den Osterferien noch zu früh sei. "Wir müssen abwarten, wie sich die Inzidenzen in Deutschland und auch der so genannte R-Wert, also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Schnitt ansteckt, weiter entwickeln werden", sagte er. Außerdem lasse sich noch nicht absehen, wie schnell und wie intensiv sich die Virusmutationen verbreiten werden. "So gerne ich den an einer Reise Interessierten und dem Beherbergungsgewerbe Orientierung geben würde, definitive Aussagen sind leider noch nicht möglich", so der Ministerpräsident. Klar sei, dass das Risiko einer dritten Welle möglichst gering gehalten werden müsse. Die Osterferien in Niedersachsen beginnen am 29. März.

