Jetzt live: Land und Kommunen stellen Corona-Impfkonzept vor Stand: 19.11.2020 09:45 Uhr Die niedersächsische Landesregierung informiert zur Stunde in Hannover über den aktuellen Stand zur Impfstrategie gegen das Coronavirus.

Wie das Gesundheitsministerium gestern erklärte, soll ein mit dem Innenministerium ausgearbeitetes Konzept zum Aufbau von Impfzentren in den Landkreisen und den kreisfreien Städten vorgestellt werden. Neben den zentralen Impfmöglichkeiten sollen auch mobile Teams aufgebaut werden, die etwa die Bewohner von Heimen impfen. An der Pressekonferenz nehmen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Ressortchefin Carola Reimann, Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) sowie der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) Hubert Meyer teil. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle im Livestream.

Kassenärzte warnen vor Engpass

Unterdessen warnte die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) vor personellen Engpässen bei den Impfzentren. Um die Versorgung in den ambulanten Praxen sicherzustellen, müssten auch Ärzte im Ruhestand und Medizinstudenten für die Impfzentren gewonnen werden, teilte die KVN der "Bild"-Zeitung mit. Gleichzeitig bekräftigten die Kassenärzte ihr Hilfsangebot. "Die KVN wird das Land bei der Werbung um Ärzte für die Impfzentren in Niedersachsen unterstützen", sagte der Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch der Zeitung.

Weser-Ems-Hallen als Impfzentrum im Gespräch

Ein mögliches Impfzentrum in Niedersachsen könnte in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg eingerichtet werden. Die Stadt stehe dazu im Austausch mit dem Land, bestätigte bestätigte Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) der "Nordwest-Zeitung".

Videos 2 Min Corona-Impfstoff wird in Stuhr getestet Der in der Testphase befindliche Impfstoff der Firma Biontech wurde einigen Menschen in Niedersachsen bereits gespritzt. (11.11.2020) 2 Min

Land schafft Spritzen, Nadeln und Gefrierschränke an

Wann mit den Impfungen begonnen werden kann, ist noch offen. Klar ist, dass zunächst Menschen aus Risikogruppen und Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Anfang Oktober hatte Ministerpräsident Stephan Weil erklärt, dass das Land das notwendige Impfbesteck - also Spritzen und Nadeln - bestellt habe. Außerdem müssen spezielle Gefrierschränke gekauft werden. Denn unter anderem der von der Mainzer Firma Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Andere Impfstoffe können dagegen mit normalen Geräten gekühlt werden. Der Biotech-Impfstoff wird ab kommendem Jahr auch in Niedersachsen abgefüllt. Die Hamelner Arzneimittelfirma Siegfried baut dafür spezielle Maschinen. Dort soll die Vakzin-Abfüllung voraussichtlich Anfang Juli 2021 beginnen.

Bundeswehr soll bei Lagerung helfen

Beim Transport und der Lagerung des Impfstoffs soll offenbar die Bundeswehr helfen. Das hatte die "Bild am Sonntag" berichtet. Demnach planen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern den Stoff in Kasernen in Kühlcontainern zwischenzulagern und von dort an die 60 bundesweit geplanten Impfzentren zu liefern. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, die Bundeswehr könne sich logistische Hilfe vorstellen. Die Lagerung der zu kühlenden Impfstoffe erfordere besondere Sorgfalt.

