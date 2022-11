Jetzt live: Land schnürt Hilfspaket für eine Milliarde Euro

Stand: 15.11.2022 13:00 Uhr

Rot-Grün will Gelder in Niedersachsen verteilen, um die Folgen von Energiekrise und Inflation abzufedern. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt das Paket in Hannover vor. Wer profitiert?