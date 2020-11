Jetzt live: Land gibt 45 Millionen Euro für Schulen Stand: 17.11.2020 13:53 Uhr Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigt an, dass das Land 45 Millionen Euro in zum Corona-Schutz investiert.

Mit 25 Millionen Euro sollen für ein halbes Jahr rund 5.000 pädagogische Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis eingestellt werden. Damit käme laut Tonne auf jede Schule in Niedersachsen mindestens eine zusätzliche Kraft. Für den Infektionsschutz - die "Hardware", wie Tonne sagte - stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen Plexiglasschutzwände, Wechselmasken, gegebenenfalls FFP2-Masken für Lehrkräfte sowie unter besonderen Umständen Luftfilter angeschafft werden.

Tonne: Schulen keine "Superspreader"

Tonne betonte in der Landespressekonferenz erneut, dass Schulen keine sogenannte Superspreader seien. Dafür gebe es nach Rücksprache mit den Gesundheitsämtern keine Anzeichen. Infektionsfälle an Schulen seien in der Regel von außen hereingetragen worden. Derzeit sind elf Schulen geschlossen, 331 Einrichtungen arbeiten in Lehrgruppen, 333 Schulen verfolgten das Szenario B. Die Zahlen seien gegenüber der Vorwoche gesunken, sage Tonne.

Schutzmaßnahmen nachvollziehbar machen

Ziel der Corona-Landespressekonferenzen sei es, wöchentlich über die Veränderungen der Infektionszahlen, die Situation in den Krankenhäusern, in den Schulen und in den Gesundheitsämtern zu informieren, so die Staatskanzlei. Erkenntnisse der Landesregierung über das Einhalten der Corona-Regeln und die Wirkung ordnungsrechtlicher Maßnahmen können ebenso thematisiert werden wie die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen auf Wirtschaft und Gesellschaft. "Je mehr die Menschen über die Hintergründe des Virusgeschehens in Niedersachsen wissen, desto besser sind die Schutzmaßnahmen für sie nachvollziehbar", so die Staatskanzlei. Je nach Themenschwerpunkt sollen Ministerinnen, Minister oder auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) selbst über die Lage informieren.

