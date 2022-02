Jetzt live: Krisenstab zur Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 15.02.2022 12:56 Uhr Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert in seiner wöchentlichen Pressekonferenz zur Pandemie-Lage. NDR.de überträgt die Pressekonferenz jetzt an dieser Stelle live.

Möglicherweise wird im Laufe der kommenden Tage der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle, die durch die Omikron-Variante dominiert wird, erreicht. Neben der Vorstellung der aktuellen Corona-Zahlen könnte Krisenstabsleiter Heiger Scholz daher auf der Pressekonferenz Fragen zu Lockerungen und zu einer möglichen "Exit-Strategie" des Landes beantworten. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte am Montagabend gegenüber NDR Niedersachsen gesagt, dass man sich in den kommenden Wochen vortasten und langsam auf einen Öffnungsplan einlassen könne.

Novavax-Auslieferung steht bald bevor

Ein weiteres Thema der Pressekonferenz, bei der auch Regierungssprecherin Anke Pörksen die Frage von Journalistinnen und Journalisten beantworten wird, könnte der Novavax-Start sein: Der Impfstoff soll ab Ende Februar ausgeliefert werden.

Tonne denkt über zeitnahe Lockerungen nach

Am Wochenende hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) als erster Minister der Landesregierung über konkrete Lockerungen gesprochen. Demnach könnte er sich an den Schulen im Land bei einem Abflachen der Infektionskurve Erleichterungen bei der Maskenpflicht und in der Teststrategie vorstellen. "Sobald es geht, ziehen wir die Pläne aus der Schublade und setzen sie um", kündigte der Minister an. Ziel sei ein möglichst normaler Schulbetrieb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 15.02.2022 | 19:30 Uhr