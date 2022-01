Jetzt live: Krisenstab zur Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 04.01.2022 12:55 Uhr Der Corona-Krisenstab der Landesregierung informiert zur Stunde wie gewohnt über die Pandemie-Entwicklung in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle live.

Dabei dürfte es unter anderem um den Impffortschritt und die Verbreitung der Omikron-Variante im Land gehen. Krisenstabsleiter Heiger Scholz und Regierungssprecherin Anke Pörksen werden sich zu aktuellen Zahlen und dem Geschehen im Land äußern.

Omikron-Variante: Ändern sich Quarantäne-Regeln?

In der Pressekonferenz könnte es auch um mögliche neue Regelungen zur Quarantäne von geimpften und geboosterten Menschen gehen, die Erstkontakte von Personen sind, die mit Omikron infiziert sind. Heute berät der Expertenrat der Bundesregierung unter anderem über dieses Thema, am Freitag besprechen sich Länder und Bund in der Ministerpräsidentenkonferenz. Bislang müssen sich alle Erstkontakte im Falle einer Omikron-Infektion 14 Tage isolieren. Ein Freitesten ist nicht möglich. Aufgrund der rasanten Ausbreitung der Variante besteht die Gefahr, dass wichtige Versorgungsbereiche künftig stark unter Personalmangel leiden werden.

Weihnachtsruhe wegen Omikron verlängert

Unmittelbar vor Weihnachten hatte die Landesregierung die ursprünglich bis zum 2. Januar geltende sogenannte Weihnachtsruhe aufgrund der Omikron-Variante bis zum 15. Januar verlängert.

