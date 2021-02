Jetzt live: Landesregierung stellt neue Corona-Verordnung vor Stand: 12.02.2021 10:58 Uhr Die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder hat am Freitag das neue Corona-Regelwerk des Landes vorgestellt. Die Lockerungen sind überschaubar.

Schröder, kündigte an, dass Kinder bis sechs Jahre bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr eingerechnet werden. Bisher lag die Altersgrenze bei drei Jahren. Private Zusammenkünfte sind aber weiterhin nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt.

Jetzt live Jetzt im Livestream: Änderungen in der Corona-Verordnung

Pflanzenverkauf und Probefahrten möglich

Neu ist, dass Verkaufsstellen für Pflanzen wie Blumenläden, Gärtnereien und Gartencenter wieder öffnen dürfen. Schröder begründete dies unter anderem damit, dass es sich dabei um verderbliche Waren handelt. Erlaubt sind zudem Probefahrten im Auto- und im Fahrradhandel. Friseure müssen sich noch etwas gedulden. Sie dürfen gemäß der bundesweiten Einigung zum 1. März Kunden empfangen. Die neue Corona-Verordnung gilt ab Sonnabend zunächst bis zum 7. März.

Strengere Quarantäne-Regeln

Verschärfungen gibt es dagegen bei den Quarantäne-Bestimmungen. Wegen der Virus-Mutationen wird die Zeit wieder von zehn auf 14 Tage hochgesetzt. Ein Verkürzen der Quarantäne nach fünf Tagen ist künftig nur noch mit einem PCR-Test möglich. Personen, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren, haben diese Möglichkeit nicht. Sie müssen grundsätzlich 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Unbedingt die dritte Welle vermeiden

Unterdessen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die von Bund und Ländern beschlossene Lockdown-Verlängerung verteidigt. Man wolle nicht direkt in eine dritte Welle geraten, sagte er im Anschluss an die Beratungen. Gäbe es die neuen aggressiven Virus-Mutationen nicht, hätten bei dem aktuell rückläufigen Infektionsgeschehen deutliche Lockerungen in Aussicht gestellt werden können, so Weil.

