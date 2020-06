Stand: 23.06.2020 14:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Krisenstab lobt Corona-Entwicklung in Niedersachsen

Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, hat sich am Dienstag zufrieden mit der Entwicklung der Corona-Pandemie in Niedersachsen gezeigt. "Wir haben trotz der Lockerungen nach wie vor ein verlangsamtes Neuninfektionsgeschehen", sagte sie auf der wöchentlichen Landespressekonferenz. Dies sei ein Beleg dafür, dass sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die geltenden Regelungen hält. Schröder betonte allerdings, dass es keinen Grund gebe, sich entspannt zurückzulegen.

Videos 01:23 NDR Info Göttingen: Nicht-Infizierte dürfen Hochhaus verlassen NDR Info Weil auch ihr zweites Corona-Test-Ergebnis negativ war, durften die ersten Bewohner des Göttinger Hochhauskomplexes das Gebäude nach fast fünf Tagen wieder verlassen. Video (01:23 min)

Nur 15 Neuinfektionen

Nach Angaben von Schröder gibt es in Niedersachsen aktuell 13.279 bestätige Corona-Fälle, das ist ein Anstieg von lediglich 15 gegenüber dem Vortag. 623 Menschen sind bislang an dem Virus gestorben. 279 Personen werden derzeit noch in Kliniken behandelt, von den 50 Intensivpatienten werden 22 beatmet.

Corona-Ausbrüche gut lokalisierbar

Schröder betonte, dass sich ein Großteil der aktuellen Infektionen auf lokale Ereignisse wie die Ausbrüche in zwei Göttinger Hochhäusern zurückführen lasse. Es zeige sich, dass beengte Wohnverhältnisse eine große Gefahr für eine Ausbreitung des Virus darstellen. Zusätzliche Beschränkungen für ganz Göttingen hält Schröder nicht für notwendig, da das Ausbruchsgeschehen eindeutig lokalisierbar sei. "Es müssen daher nicht unverhältnismäßig viele Menschen mit Zwangsmaßnahmen überzogen werden", so Schröder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2020 | 15:00 Uhr