Jetzt live: Krisenstab informiert über neue Corona-Verordnung Stand: 21.09.2021 13:00 Uhr Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert in diesen Minuten über die Corona-Pandemie. Hauptthema ist die neue Verordnung des Landes, die am Mittwoch in Kraft tritt.

Darin wird geregelt sein, wie die Warnstufen 2 und 3 in dem Warnstufensystem aussehen, das seit dem 25. August gilt. Nach einem Entwurf, den die Landesregierung in der vergangenen Woche im Niedersächsischen Landtag vorgestellt hat, soll die sogenannte 2G-Regel eine bedeutende Rolle im öffentlichen Leben spielen. Demnach müssten geimpfte und genesene Menschen im Grunde keine weiteren Einschränkungen befürchten.

Was bedeuten 3G- und 2G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Bei einem niedrigen Corona-Risiko kann die Regelung ausgesetzt werden. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Gäste von Beherbergungseinrichtungen müssen bei der Anreise einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen.

Bei der 2G-Regel reicht ein Test nicht aus, hier haben nur Geimpfte oder Genesene Zutritt.

Maske und Abstand fallen bei 2G weg

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte in einer Regierungserklärung im Landtag angekündigt, dass die sogenannte 2G-Regelung ausgeweitet werden soll - etwa in der Gastronomie und bei Veranstaltungen. Dafür sollen dort Maskenpflicht und Abstandhalten wegfallen. Zwar dürfen Gastronomen derzeit selbst entscheiden, ob sie das 2G-Modell nutzen möchten, Masken und Abstand sind allerdings nach wie vor vorgeschrieben. Ein Corona-Test reicht dann nicht mehr aus. Für ungeimpfte Menschen bedeutet dies, dass sie vielfach keinen Zugang mehr bekommen - Ausnahmen gelten unter anderem für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden. In den Schulen soll die Maskenpflicht im Unterricht der ersten und zweiten Klasse wegfallen.

Indikator Hospitalisierung gewinnt an Gewicht

Seit dem 25. August gelten im Warnstufensystem neben der Sieben-Tage-Inzidenz die neuen Leitindikatoren "Hospitalisierung" und "Intensivbetten". Auch hier will das Land nachjustieren. Die sogenannte Hospitalisierung, eine Sieben-Tages-Inzidenz für Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten, soll künftig eine größere Rolle bei der Bewertung der Corona-Pandemie spielen - so wie es der Bund im Infektionsschutzgesetz bereits neu geregelt hat. Bislang wurde eine Warnstufe ausgerufen, also Corona-Regeln verschärft, wenn zwei der drei Parameter bestimmte Grenzen überschreiten.

Wie geht es weiter mit Impfungen für Kinder?

Ein weiteres Thema des Krisenstabs könnte der Impffortschritt im Allgemeinen sowie das Impfen von Kindern unter zwölf Jahren sein. Der Impfstoffhersteller Biontech hatte angekündigt, deine entsprechende Zulassung zu beantragen. Die Firma plant laut Gründerin Özlem Türeci, Mitte Oktober mit den Impfungen für Fünf- bis Elfjährige zu beginnen. Dazu wird in den kommenden Tagen grünes Licht von den Zulassungsbehörden und eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) erwartet.

