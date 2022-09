Jetzt live: Israels Staatspräsident Herzog besucht Bergen-Belsen Stand: 06.09.2022 14:56 Uhr Israels Staatspräsident Isaac Herzog besucht heute gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das frühere Konzentrationslager Bergen-Belsen. NDR.de überträgt im Livestream.

Das Programm sieht mehrere Stationen auf dem Gelände vor. So will Isaac Herzog einen von seinem Vater gestifteten Gedenkstein besuchen. Herzogs Vater Chaim Herzog, der von 1983 bis 1993 ebenfalls israelischer Staatspräsident war, gehörte 1945 als britischer Offizier selbst zu den Soldaten, die das KZ Bergen-Belsen befreiten. Bei einem Besuch 1987 stiftete er den Stein für die heutige Gedenkstätte. Zudem wollen die Staatsoberhäupter auch Anne Frank gedenken, die kurz vor Kriegsende in Bergen-Belsen starb, deren genaue Grabstelle auf dem Lagergelände aber nicht bekannt ist.

Bergen-Belsen: Der Ablauf der Zeremonie

Der offizielle Teil des Besuch in Bergen-Belsen begann mit der Kranzniederlegung durch Israels Staatspräsident Isaac Herzog und den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Danach betete der Kantor Kantor André Sitnov das jüdische Gebet "El Male Rachamim" und im Anschluss der israelische Präsident das "Kaddisch". Eine Jugendliche trug einen Text von Hannah Pick-Goslar vor, in dem sie eine Begegnung mit Anne Frank in Bergen-Belsen schildert. Zwei weitere Jugendliche erzählten, was diese Gedanken für ihre Generation bedeuten. Die Beiträge der Jugendlichen waren auf Englisch. Zum Abschluss geben Herzog und Steinmeier ein Statement ab. Steinmeier bedankte sich in seiner Rede bei Herzogs dafür, dass dessen das Konzentrationslager befreit habe.

Befreiung des KZ Bergen-Belsen

Die Gedenkstätte im Landkreis Celle gilt weltweit als Mahnmal gegen die Verbrechen der Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus. Mehr als 52.000 Menschen starben in dem Konzentrationslager. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Sie fanden Tausende unbestattete Leichen und Zehntausende todkranke Menschen. Zu den Todesopfern gehörte auch das jüdische Mädchen Anne Frank, dessen Tagebuch weltweit bekannt ist.

Dritter Tag von Herzogs Deutschland-Besuch

Israels Präsident Herzog war bereits am Sonntag in Deutschland eingetroffen. Im Zentrum des Besuchs stand bisher das Gedenken zum 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats, bei dem 1972 elf israelische Sportler getötet worden waren. Steinmeier hatte am Montag um Vergebung für den mangelnden Schutz der Athleten und die unzureichende Aufklärung nach dem Attentat gebeten.

