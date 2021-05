Jetzt live: Impfungen für Schüler - was plant Niedersachsen? Stand: 25.05.2021 13:00 Uhr Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne äußern sich zu den geplanten Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

Wann können Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen gegen Corona geimpft werden? Und wie soll das im Einzelnen ablaufen? Das ist heute das Hauptthema in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. Neben Behrens und Tonne (beide SPD) werden auch die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder und Regierungssprecherin Anke Pörksen die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantworten.

Bund macht bei Impfungen Druck

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) haben angekündigt, Jugendliche ab zwölf Jahren noch im Sommer impfen zu lassen, um eine Rückkehr zum regulären Unterricht zu ermöglichen. Karliczek forderte dafür einen Fahrplan in allen Bundesländern. Spahn stellte Corona-Impfungen für Schülerinnen und Schüler bis Ende August in Aussicht. Dazu müssten Impfdosen von Biontech reserviert werden, sagte er. Biontech und sein US-Partner Pfizer haben bislang als einzige eine Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will noch im Mai darüber entscheiden.

Wieder mehr Erstimpfungen ab kommender Woche?

Ein weiteres Thema dürfte sein, wie es grundsätzlich mit der Impfkampagne weitergeht. Derzeit legt das Land seinen Schwerpunkt auf Zweitimpfungen, Erstimpfungen sind bis Anfang Juni nur wenige geplant. Zudem hat Niedersachsen angekündigt, dass künftig Haus- und Betriebsärzte wesentlich mehr Corona-Impfstoff verabreichen können sollen: Bis Ende Juni soll die in Praxen verimpfte Menge an Impfdosen verdreifacht werden.

