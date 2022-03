Jetzt live: Corona-Krisenstab zur Lage in Niedersachsen Stand: 01.03.2022 12:55 Uhr Nach ersten Corona-Lockerungen steht am 4. März in Niedersachsen die zweite Stufe an. Dies dürfte ein Thema bei der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs sein. NDR.de überträgt an dieser Stelle live.

Daneben wird es voraussichtlich um den Auftakt der Impfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax sowie um erste Erkenntnisse zur Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2 in Niedersachsen gehen. Dieser verdrängt laut Robert Koch-Institut zunehmend die derzeit in Deutschland dominierende Variante BA.1. Welche Folgen das für das Infektionsgeschehen hat, ist allerdings noch unklar. Über die aktuellen Entwicklungen berichten heute die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, und Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Zweite Lockerungsstufe ab 4. März

In Niedersachsen gilt seit Donnerstag die erste von drei geplanten Lockerungsstufen. Die zweite tritt gemäß den Absprachen von Bund und Ländern am 4. März in Kraft. Regierungssprecherin Pörksen betonte, dass die Lockerungen auch "ein Ausprobieren" seien. Wenn alles gut gehe, könnten sich die Menschen auf ein relativ entspanntes Frühjahr freuen.

Auftakt der Impfungen mit Novavax

Derweil sind am Montag in Niedersachsen die ersten 42.000 Dosen des Proteinimpfstoffs der Firma Novavax an die 45 Gesundheitsämter des Landes verteilt worden. Bislang stünden rund 8.200 Menschen auf der Warteliste des Landes, hieß es. Angesichts von zu erwartenden 140.000 Dosen "können wir alle Interessierten ermutigen, sich schnell impfen zu lassen", hatte Krisenstabschef Scholz betont.

