Jetzt live: Corona-Krisenstab zur Lage in Niedersachsen Stand: 05.10.2021 07:44 Uhr Heute gibt der Corona-Krisenstab in Niedersachsen bei der Landespressekonferenz einen Überblick der aktuellen Lage. Außerdem soll es um das Thema Weihnachtsmärkte gehen.

Herbst- und Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr in Niedersachsen wieder möglich sein. Die Landesregierung will dazu die Corona-Verordnung ändern. In der Pressekonferenz dürfte es darum gehen, unter welchen Rahmenbedingungen Weihnachtsmärkte erlaubt sind. Es informiert der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder. NDR.de/niedersachsen überträgt live.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2021 | 13:00 Uhr