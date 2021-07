Jetzt live: Behrens stellt neue Corona-Verordnung vor Stand: 27.07.2021 13:15 Uhr Die Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung angekündigt. Nach Angaben der Staatskanzlei sollen damit die Infektionsherde stärker in den Blick genommen werden.

Konkret ist vorgesehen, dass beispielsweise Diskotheken, Clubs, Bars und Shisha-Einrichtungen bei einer Inzidenz von mehr als 10 schließen müssen.

Impfkampagne läuft in neun Sprachen

Die Landesregierung hat bei der Impfkampagne für den Sommer vor allem die jungen Menschen im Blick. In den vergangenen Tagen habe das Impfen von Zwölf- bis 17-Jährigen stark zugenommen. 26,3 Prozent dieser Altersgruppe hätten ein Vakzin bekommen. "Das war ein großer Schub, damit liegen wir bundesweit an der Spitze", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover. Genug sei es aber noch nicht. "Das ist gut zum jetzigen Moment - aber nicht, um gut in den Winter zu kommen", so Behrens. Die Aufklärungskampagne, die in neun Sprachen angelegt ist, startet im August und richtet sich vor allem "an junge Erwachsene und Menschen mittleren Alters".

