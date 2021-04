Jeder fünfte Impfberechtigte lehnt AstraZeneca ab Stand: 20.04.2021 14:01 Uhr Knapp 20 Prozent der Menschen in Niedersachsen sind mittlerweile mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Beim Vakzin von AstraZeneca sind viele weiter zurückhaltend.

"In jedem fünften Fall nehmen Menschen von einer Impfung mit AstraZeneca Abstand", sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz am Dienstag in der Landespressekonferenz. Das habe die Rückmeldung aus den Impfzentren ergeben. Die Landesregierung gehe davon aus, dass die Dosen aber noch verimpft würden. Er betonte in dem Zusammenhang noch einmal, dass das Risiko einer Covid-19-Erkrankung wesentlich höher sei als mögliche seltene Impffolgen.

Niedersachsen bei Impfquote leicht unter Bundesdurchschnitt

In Niedersachsen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand: einschließlich 19. April) 1.547.797 Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung erhalten - die Impfquote liegt bei 19,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote für die Erstimpfung bei 20,2 Prozent. Zweifach geimpft sind in Niedersachsen 506.830 Personen - hier liegt die Quote bei 6,3 Prozent, im Bundesdurchschnitt bei 6,7 Prozent.

