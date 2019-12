Stand: 02.12.2019 10:59 Uhr

Jahresversammlung: Landwirte fordern klare Linie

Seit Wochen setzen die Landwirte im Land auf klare Kante: Mit Treckerdemos im Norden und darüber hinaus machen sie ihrem Unmut über die Agrarpolitik Luft. Am Montagmittag bietet sich in Hannover eine weitere Gelegenheit: Bei der Jahresversammlung des niedersächsischen Landesbauernverbandes wollen die Landwirte Klarheit von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) fordern. Am Abend steht mit dem Agrargipfel im Kanzleramt ein Treffen zwischen Vertretern der landwirtschaftlichen Verbände und Kanzlerin Angela Merkel auf dem Plan.

Videos 00:28 Demo: 1.200 Trecker aus Niedersachsen Aus zahlreichen Orten in Deutschland sind Trecker-Konvois unterwegs zu einer Kundgebung nach Berlin. Allein aus Niedersachsen sind mehr als 1.200 Traktoren beteiligt. Video (00:28 min)

Ministerin: Landwirte wissen nicht, was auf sie zukommt

Nach massivem Druck seitens der Europäischen Union hat Niedersachsen vor rund zwei Wochen als letztes Bundesland eine neue Düngeverordnung beschlossen. Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke hat rechtliche Schritte angekündigt. Otte-Kinast, die selbst Landwirtin ist, zeigte Verständnis: "Da ist nicht nur Wut, da ist auch Sorge und Existenzangst", sagte sie. Die Landwirte wüssten nicht, was auf sie zukommt. Ein Beispiel: Schweinehaltung. Hier sei man seit zwei Jahren keinen Schritt weiter gekommen. "Die Landwirte haben eine große Bereitschaft in den Stallbau zu investieren", betonte die Ministerin. "Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht klar."

Rund 37.000 Landwirtschaftsbetriebe in Niedersachsen

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer ist Niedersachsen Agrarland Nummer eins. Fast ein Viertel des gesamten bundesweiten Produktionswertes in der Landwirtschaft von 56 Milliarden Euro pro Jahr werden in dem Bundesland erzielt. Von den rund 37.000 Landwirtschaftsbetrieben in Niedersachsen werden rund 60 Prozent im Haupterwerb geführt.

