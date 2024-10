Jahrestag: Niedersachsen gedenkt des Hamas-Überfalls auf Israel Stand: 06.10.2024 10:51 Uhr Am 7. Oktober jährt sich der Terrorangriff der Hamas auf Israel, bei dem mehr als 1.200 Menschen ermordet, Tausende verletzt und Hunderte verschleppt wurden. Auch in Niedersachsen wird der Opfer gedacht.

Hannover:

Am Sonntag, 6. Oktober, findet um 18 Uhr ein Gedenkkonzert mit jüdischer Musik im Gemeindezentrum Etz Chaim der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover statt.

Am Montag, 7. Oktober., gibt es in der Marktkirche Hannover um 16.30 Uhr ein Interreligiöses Friedensgebet. Um 18.30 Uhr ist eine Gedenkveranstaltung im Saal im Haus der Region Hannover geplant: "Nach einem Jahr - Hannover an der Seite Israels".

Oldenburg:

Am Sonntag, 6. Oktober, ruft das Bündnis gegen Antisemitismus Oldenburg zu einer Kundgebung um 15 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz auf. Die Polizei rechnet mit 500 Teilnehmenden.

Am Montag, 7. Oktober, um 19 Uhr wird beim Kulturzentrum PFL in Kooperation mit der Stadt Oldenburg ein Erinnerungsort für die von der Hamas Entführten und Ermordeten eröffnet.

Göttingen:

Am Montag, den 7. Oktober, findet um 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung vor dem Alten Rathaus statt. Dabei wird es mehrere kurze Redebeiträge begleitet von live gespielter israelischer Musik geben. Gemeinsam werden Kerzen in Erinnerung an die Opfer und die Geiseln des 7. Oktober entzündet. Zum Abschluss wird die Jüdische Gemeinde das Kaddish für die Ermordeten und Getöteten sprechen.

Braunschweig:

Die Gewerkschaft ver.di lädt am Montag, 7. Oktober, ab 18 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit in Braunschweig zu einer Gedenkveranstaltung an den Terrorangriff der Hamas auf Israel ein.

Osnabrück:

Für Montag, den 7. Oktober, ist nach Angaben der Stadt von 17 bis 19 Uhr eine Versammlung zum Thema "Solidarität mit Israel zum Jahrestag des Überfalls der Hamas" angemeldet worden. Diese findet auf dem Markt vor dem Rathaus statt.

