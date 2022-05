Jagdverband fordert: Schutzstatus des Wolfes herabstufen Stand: 11.05.2022 14:27 Uhr Vor der Umweltministerkonferenz in Wilhelmshaven fordert der Deutsche Jagdverband (DJV) bundesweite Regelungen beim Umgang mit Wölfen. Unter anderem soll der europäische Schutzstatus herabgestuft werden.

Dem Jagdverband gehe es um ein konfliktärmeres Zusammenleben von Menschen, Weidetieren und Wölfen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Deutschland habe die weltweit höchste Wolfsdichte. Risse von Pferden, Rindern und Schafen nähmen rasant zu. "Es ist höchste Zeit, zu handeln", sagte Vizepräsident Helmut Dammann-Tamke demnach. Der Jagdverband fordert in einem vor der Konferenz veröffentlichten Positionspapier die Bundesregierung auf, den Bundesländern wie im Koalitionsvertrag vereinbart "ein regional differenziertes Bestandsmanagement" zu ermöglichen. Der Wolf solle zudem in das Bundesjagdgesetz aufgenommen, der EU-weite Schutzstatus des Wolfes herabgestuft werden.

Ministerium: Wolfsfreie Zonen nicht mit EU-Recht vereinbar

In einigen Regionen sei die Akzeptanzgrenze für den Wolf bereits erreicht, heißt es weiter. Es fehlten geeignete Vergrämungsmaßnahmen. Weidetiere etwa auf Deichen könnten durch immer höhere Zäune nicht ausreichend geschützt werden. Es dürfe kein Tabu sein, künftig Gebiete zu bestimmen, in denen sich keine Wolfsrudel dauerhaft niederlassen dürften. Das Bundesumweltministerium jedoch hatte erst kürzlich bekräftigt, dass es keine rechtliche Möglichkeit für wolfsfreie Zonen gebe. Es sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar, Wölfe präventiv abzuschießen. Die zweitägige Umweltministerkonferenz der Länder beginnt am Donnerstag in Wilhelmshaven, der Umgang mit Wölfen steht nicht auf der Tagesordnung.

