Ist die ständige Mitarbeiter-Kontrolle bei Amazon rechtens? Stand: 09.02.2023 09:10 Uhr Heute verhandeln die Richter des Verwaltungsgerichts Hannover am Amazon-Standort in Winsen über die Klage des Unternehmens gegen die niedersächsische Landesbeauftragte für Datenschutz, Barbara Thiel.

Konkret geht es darum, ob eine ständige Kontrolle der Mitarbeiter beim Online-Händler Amazon rechtens ist. In einem datenschutzrechtlichen Kontrollverfahren klagt der Versandhändler Amazon in Winsen gegen die niedersächsische Landesbeauftragte für Datenschutz, Barbara Thiel. Thiel hatte im Oktober 2022 eine Verfügung gegen das Logistikzentrum erlassen, da über Handscanner ständig eingesehen werden kann, wie viele Pakete die Mitarbeitenden in Winsen bearbeiten. Demnach kann die Arbeitsgeschwindigkeit der Mitarbeitenden überwacht werden. Diese ununterbrochene Datenerfassung sei jedoch nicht zulässig.

Amazon verteidigt Technologie

Amazon argumentiert hingegen, dass die Erfassung notwendig sei, um Arbeitsabläufe in dem Winsener Logistikzentrum zu optimieren. Zudem liefere das Handscanner-System "objektive und faire Bewertungsgrundlagen für Personalentscheidungen und Feedback", wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

