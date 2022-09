Israels Staatspräsident Herzog besucht Bergen-Belsen Stand: 02.09.2022 11:19 Uhr Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog trifft am kommenden Dienstag gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Überlebende des Holocausts in Bergen-Belsen.

von Mandy Sarti

Jitzchak Herzog will zudem den Gedenkstein seines Vaters und das Grab von Anne Frank besuchen, dabei wird er von seiner Frau Michal begleitet. Der NDR überträgt die Statements des israelischen Staatspräsidenten und des Bundespräsidenten gegen 13.50 Uhr live.

Befreiung des KZ Bergen-Belsen

Die Gedenkstätte im Landkreis Celle gilt weltweit als Mahnmal gegen die Verbrechen der Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus. Mehr als 52.000 Menschen starben in dem Konzentrationslager. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Sie fanden Tausende unbestattete Leichen und Zehntausende todkranke Menschen. Zu den Todesopfern gehörte auch das das jüdische Mädchen Anne Frank, deren Tagebuch weltweit bekannt ist.

Was ist der Grund für den Besuch?

Herzog wollte ursprünglich an der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats von München teilnehmen. Der Streit zwischen den Hinterbliebenen und dem Bund war allerdings zwischenzeitlich eskaliert. Als die Hinterbliebenen ihre Teilnahme absagten, entschied sich auch Herzog dagegen. An seinem Besuch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen hat er allerdings festgehalten. Womöglich aus persönlichen Gründen: Er will den von seinem Vaters Chaim Herzog gespendeten Gedenkstein besuchen. Chaim Herzog war von 1983 bis 1993 ebenfalls Staatspräsident von Israel. Als britischer Offizier kam er unmittelbar nach der Befreiung des Konzentrationslagers nach Bergen-Belsen.

Herzog nimmt auch an Gedenkfeier in München teil

Nach NDR-Informationen nimmt Jitzchak Herzog am kommenden Montag nun offenbar doch an der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats teil. Die Hinterbliebenen haben ihre Teilnahme inzwischen ebenfalls zugesichert. Nach jahrzehntelangem Streit hatten sie sich am Mittwoch mit dem Bund auf eine Entschädigung geeinigt. Am Dienstagmorgen hält Herzog eine Rede im Deutschen Bundestag.

