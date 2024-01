Innenministerin Behrens: Unfallflucht muss Straftat bleiben Stand: 23.01.2024 12:31 Uhr Ein kleiner Blechschaden auf dem Supermarktparkplatz. Dafür gleich die Polizei rufen? Oder geht’s auch einfacher? In Goslar beraten Verkehrsexperten beim Verkehrsgerichtstag über das Thema Unfallflucht.

von Torben Hildebrandt

Der Umgang mit der Unfallflucht ist von heute an Thema in Goslar. Beim Verkehrsgerichtstag sind Experten aus ganz Deutschland zu Gast. Eine Idee: Die Unfallflucht sollte bei Blechschäden nicht mehr strafbar sein. Und anstatt die Polizei zu rufen, könnte der Verursacher den Schaden auch bei einem Online-Portal melden, schlägt zum Beispiel der ADAC vor. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) warnt dagegen, die Unfallflucht herabzustufen.

Innenministerin Behrens: Ein Unfall ist keine Kleinigkeit

Sie hält gar nichts davon, die Unfallflucht juristisch betrachtet lockerer zu handhaben. Während der ADAC und auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die Fahrerflucht nicht mehr grundsätzlich als Straftat behandeln wollen, bleibt Behrens hart. "Es ist keine Kleinigkeit, einen Verkehrsunfall zu verursachen", betont die Ministerin. "Daher bin ich dagegen, dass wir das ändern."

Fahrerflucht bei jedem vierten Unfall

In Niedersachsen ereignen sich jedes Jahr rund 200.000 Verkehrsunfälle – bei jedem vierten flüchten Unfallverursacher. Die Gründe sind unterschiedlich: Manche wollen der Strafe entgehen, anderen haben keine Lust, auf die Polizei zu warten. Oder sie hinterlassen nur einen Zettel am anderen Auto. Doch so eine Nachricht am Scheibenwischer reicht eben nicht aus. Formal ist auch das eine Unfallflucht.

ADAC will Online-Meldestelle für Unfallschäden

Der ADAC hält das strenge Vorgehen für nicht mehr zeitgemäß: Der Automobilclub schlägt neben milderen Strafen eine Online-Meldestelle für Schäden vor. Auch das lehnt Niedersachsens Innenministerin Behrens ab. Mit Blick auf ein Meldeportal sagt sie: "Das halte ich nicht für realistisch." Eine weitere Entschärfung der Vorschriften würde laut Behrens zu einer Bagatellisierung führen. Behrens hält das für eine "schwieriges Signal."

Richterbund: Meldeportal würde Polizei entlasten

Auch der niedersächsische Richterbund warnt davor, die Fahrerflucht von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Allerdings kann sich der niedersächsische Landesvorsitzende Frank Bornemann durchaus ein Online-Meldeportal vorstellen. "Man würde die Polizei entlasten. Aktuell wird die Polizei gerufen, damit man sich bloß nicht dem Verdacht aussetzt, abgehauen zu sein", erläutert Bornemann. "Wenn man das künftig online erledigen kann, entlasten wir in ganz erheblicher Weise den Polizei- und Streifendienst."

Promille-Grenze und Gurtpflicht: Themen beim Verkehrsgerichtstag

Beim Verkehrsgerichtstag wird seit 1963 über Gesetze und Vorschriften zum Verkehrsrecht diskutiert. Zwar entscheiden die Experten nicht selbst darüber, sie geben der Politik aber wichtige Hinweise und Ratschläge. Gurtpflicht, Promillegrenze, Handyverbot oder Führerschein mit 17: Unter anderem über diese Themen wurde in Goslar beraten, bevor daraus Gesetze wurden.

