Innenminister: Polizei soll Corona-Regeln durchsetzen Stand: 19.11.2021 21:17 Uhr Von Mitte nächster Woche an gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel - so haben es Bund und Länder vereinbart. In Niedersachsen soll die Polizei bei den Kontrollen helfen.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an, die Polizei werde die kommunalen Behörden verlässlich bei der Kontrolle der geltenden 2G- und 3G-Regeln unterstützen. Vor allem in Restaurants, Kinos, Theatern und auf Weihnachtsmärkten sei das Einhalten der Regeln elementar wichtig, um die vierte Welle zu brechen, betonte Pistorius. Die Polizei werde den Gesundheitsämtern Amtshilfe leisten, die Behörden könnten sich an die Polizeidienststellen vor Ort für Absprachen wenden.

Erste gemeinsame Kontrollen laufen an

Der Innenminister appellierte an die Menschen, sich an die Regeln zu halten. "Wir stehen an einem besonders schwierigen Punkt in der Pandemie", sagte der SPD-Politiker. In zahlreichen niedersächsischen Städten, unter anderem in Braunschweig, Hannover und Osnabrück, würden die gemeinsamen Kontrollen bereits anlaufen.

GdP: Personalsituation anders als im Lockdown

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich abwartend. Wenn die Gesundheitsbehörden Amtshilfe anfragten, werde man prüfen, ob Personal für 3G-Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stehe. Die Situation sei aber eine andere als im vergangenen Winter, sagte GdP-Landesvorsitzender Schilff am Freitag. "Wir haben derzeit ja keinen Lockdown". Damals sei die Polizei verstärkt eingesetzt gewesen, um Abstandsregeln zu kontrollieren. Gleichzeitig habe sie bei Verkehrsüberwachung und Kriminalitätsbekämpfung weniger zu tun gehabt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.11.2021 | 09:00 Uhr