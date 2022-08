Initiative aus Niedersachsen: Erst einchecken, dann bezahlen Stand: 20.08.2022 13:08 Uhr Wer einen Flug bucht, muss im Voraus zahlen. Niedersachsen will das ändern und einen entsprechenden Vorschlag im Bundesrat einbringen. Dann könnte die Reise künftig am Check-In bezahlt werden.

Damit solle der Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessert werden, sagte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) laut einem Bericht des "Handelsblatts". Die Landesregierung will den Vorschlag am Dienstag zunächst im Kabinett beschließen und in der kommenden Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung bringen.

Althusmann: "Flugausfälle fast immer zu Lasten der Reisenden"

Die Landesregierung habe die chaotischen Zustände bei der Abfertigung von Reisenden an mehreren deutschen Flughäfen in diesem Sommer zum Anlass für die Initiative genommen, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Tausende Flüge seien wegen fehlenden Personals ausgefallen. Diese Flugausfälle gingen fast immer zu Lasten der Reisenden, sagte Althusmann dem Bericht zufolge. "Sie haben oft Monate zuvor das Flugticket bezahlt, müssen sich im Falle einer Stornierung aber mühsam und teilweise langwierig um eine Rückerstattung bemühen."

Beschwerden über Airlines mehr als verdoppelt

Laut "Handelsblatt" haben die Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) deutlich zugenommen. Allein zwischen dem 1. Juli und dem 15. August seien bei der Stelle 3.082 Anträge eingegangen - das waren 127,5 Prozent oder 1.727 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Etwa 80 Prozent der Beschwerden gingen auf den Flugverkehr zurück. Die Bahn betrafen rund 15 Prozent der Fälle, drei Prozent behandelten Fernbusse und den Nahverkehr. Über diese Zahlen hatte zuvor der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

