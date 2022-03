Infiziert, Quarantäne - und nun? Regeln für Freitesten & Co.

Eine Person, die wegen des Coronavirus unter Quarantäne (oder Absonderung) gestellt wird, muss sich für eine festgelegte Zeit ohne persönliche Kontakte zu anderen Menschen zu Hause isolieren. In dieser Zeit dürfen das Haus oder die Wohnung nicht verlassen werden, auch Besuche von anderen Personen sind untersagt. Ausnahmen sind medizinische Notfälle, notwendige Arztbesuche sowie die Versorgung von Tieren. Außerdem darf das Haus verlassen werden, um einen PCR- oder Antigenschnelltest vornehmen zu lassen, damit die Absonderungszeit verkürzt werden kann.

Laut niedersächsischem Gesundheitsministerium müssen sich Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in der Regel zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Die Isolation darf grundsätzlich nur dann beendet werden, wenn die Betroffenen mindestens 48 Stunden symptomfrei sind. Der Impfstatus der erkrankten Person hat keine Auswirkungen auf die Pflicht zur Isolation. Aber: Eine Verkürzung der häuslichen Isolation auf sieben Tage ist möglich, wenn ein negatives Antigenschnelltest-Ergebnis vorliegt. Die Tests zur Verkürzung der Absonderungspflicht müssen in einem Testzentrum, einer Apotheke oder in einer Arztpraxis vorgenommen und offiziell bescheinigt werden. Sie sind kostenlos.

Neben der häuslichen Isolation muss unverzüglich ein PCR-Test zur Abklärung vorgenommen werden. Darüber hinaus enthält die Verordnung weiterhin die Verpflichtung für infizierte Personen, eine Kontaktliste anzulegen, die dem Gesundheitsamt auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden muss. Um die Kontaktnachverfolgung zu beschleunigen, werden die Betroffenen zudem gebeten, selbstständig ihre engen Kontaktpersonen der letzten 48 Stunden zu informieren. Für betroffene Beschäftigte gilt, dass sie im Falle eines positiven PCR-Tests oder der Einstufung als enge Kontaktperson unverzüglich ihren Arbeitgeber über den Beginn der Absonderung und deren Länge informieren sollten. Positive PCR-Testergebnisse sollen von den Betroffenen zudem an das örtlich zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Eltern von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die in einer Kindertageseinrichtung betreut werden und zur Absonderung verpflichtet sind, sollen die jeweilige Einrichtung ebenfalls entsprechend informieren.

Weitere Empfehlungen und Hinweise für Menschen in Quarantäne: Abstand von Dritten halten, auf regelmäßige Handhygiene sowie eine gute Belüftung der Wohn- und Schlafräume achten und Haushaltsgegenstände wie Geschirr und Wäsche nicht mit Dritten teilen, ohne diese zuvor zu waschen. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte ein eigenes Badezimmer genutzt werden. Hygieneartikel sollten nicht geteilt werden, und die Wäsche sollte regelmäßig und gründlich gewaschen werden. Auch Einkäufe und kurze Aktivitäten an Orten, an denen sich andere Menschen aufhalten, sind zu unterlassen. Bei Bringdiensten sollte der Dienst im Vorfeld über die Situation informiert werden und darum gebeten werden, die Lieferung vor der Haustür abzustellen. Gleiches gilt für Angehörige, Freunde oder Nachbarn, die bei der Versorgung unterstützen.

Enge Kontaktpersonen einer Person, die positiv getestet ist, müssen sich im Regelfall zehn Tage in Quarantäne begeben und haben ab Tag sieben die Möglichkeit zu einer Verkürzung der Absonderung mittels eines PoC-Tests. Auch hier gilt: Die Tests zur Verkürzung der Absonderungspflicht müssen in einem Testzentrum, einer Apotheke oder in einer Arztpraxis vorgenommen und offiziell bescheinigt werden. Sie sind für die Betroffenen kostenlos. Kontaktpersonen ohne Symptome, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben sowie Personen, deren zweite Impfung oder Genesung weniger als drei Monate zurückliegt, müssen sich nicht in Quarantäne begeben.

Schülerinnen und Schüler, die nur aufgrund eines Kontaktes in der Schule Kontaktperson sind und keine Symptome haben, sind von der Pflicht zur Quarantäne ausgenommen - soweit sie sich an den fünf auf den letzten Kontakt folgenden Schultagen jeweils einem PoC-Antigen-Test oder einem im Rahmen schulischer Testkonzepte verwendeten Test unterziehen und dieser jeweils ein negatives Ergebnis erbringt.

Die mögliche Bußgeldhöhe bei Verstößen gegen die Niedersächsische Absonderungsverordnung regelt das Infektionsschutzgesetz des Bundes (IfSG): Wer vorsätzlich oder fahrlässig während der Absonderung den Absonderungsort verlässt, handelt ordnungswidrig. Die unerlaubte Unterbrechung der Absonderung ist also bußgeldbewehrt. Diese Ordnungswidrigkeit kann laut IfSG mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Das konkrete Bußgeld steht im Ermessen der zuständigen Behörde.