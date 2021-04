Infektionsschutzgesetz: Weil rechnet noch heute mit Entwurf Stand: 12.04.2021 12:40 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht davon aus, dass es noch heute einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zu den geplanten bundesweiten Corona-Regeln geben wird.

Zur Stunde werde intensiv am Entwurf für ein schärferes Infektionsschutzgesetz gearbeitet, sagte Weil am Montagvormittag in Hannover. Ein abgestimmter Gesetzentwurf der Bundesregierung sei für heute angekündigt. Der Ministerpräsident bekräftigte erneut, dass er keine wesentlichen Änderungen für Niedersachsen erwarte. Das Land habe die Notbremsen-Regelung "von Anfang an konsequent umgesetzt". Es sei im Gegenteil so, dass man in Niedersachsen die vereinbarten Regel eher strenger umgesetzt habe.

Weil: "Keine besonderen Störgefühle"

Die Länder hätten seit Beginn der Pandemie umfassende Erfahrungen gemacht. Er hoffe daher auf eine "sehr enge Kooperation" zwischen Bund und Ländern. Die Länder hätten in den vergangenen Monaten permanent dazugelernt, daher sei es wichtig, bei der geplanten Gesetzesänderungen intensiv zusammenzuarbeiten. Viele schwierige Abgrenzungsfragen müssten bedacht werden.

Ausgangsbeschränkung dürfte strittig bleiben

Mögliche Änderungen in den bundesweiten Corona-Regeln erwartet Weil allerdings aufgrund von vergangenen Gerichtsentscheidungen in den Ländern, aufgrund derer bestimmte Regeln zurückgenommen werden mussten. "Das betrifft insbesondere das relevante Thema der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen", sagte Weil. Entsprechende Regelungen müsse nun im Zweifel die Bundesebene aufgreifen - mit einer entsprechenden rechtlichen Prüfung, sagte der SPD-Politiker.

