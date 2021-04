Industrie in Niedersachsen ist vorsichtig optimistisch Stand: 16.04.2021 15:38 Uhr Niedersachsens Wirtschaft blickt vorsichtig optimistisch auf die nächsten Monate. Die Unternehmen beurteilen die Aussichten in einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer aber sehr unterschiedlich.

Die Aussichten für die Industrie in Niedersachsen werden besser - mehr Aufträge, mehr Exporte, eine bessere Geschäftslage. Sorgen bereitet vielen Unternehmen nur, dass manche Produkte und Rohstoffe knapp und damit teurer seien, sagte Mirko Hoppe von der IHK Niedersachsen am Freitag. So würden zum Beispiel amerikanische Unternehmen den europäischen Holzmarkt leer kaufen.

Hoffnungen liegen auf Modellkommunen

Den Betrieben in Einzelhandel und Gastronomie geht es der Umfrage zufolge hingegen schlecht. Die Hoffnungen ruhten daher auf den Modellkommunen. "Die geplanten Öffnungen im Rahmen von Modellversuchen mit klaren Hygiene- und Testvorgaben könnten jetzt zumindest eine Perspektive für Einzelhändler und Gastronomen bieten, insbesondere wenn jetzt auch das Wetter etwas besser werden würde und die Außengastronomie damit genutzt werden könnte", sagte Hoppe.

Mehr Geimpfte, mehr Optimismus

Einen noch stärkeren Lockdown lehnt er genauso ab wie ein komplettes Runterfahren der Wirtschaft und das Schließen aller Betriebe. Hoppe forderte stattdessen eine Ausweitung der Impfkampagne. Die zuletzt stark gestiegene Zahl der Geimpften stimme immer mehr Unternehmen optimistisch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.04.2021 | 14:00 Uhr