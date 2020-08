Stand: 03.08.2020 13:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Industrie: Mehr Aufträge - auf niedrigem Niveau

Die Coronakrise hat die weltweite Wirtschaft zu einer Vollbremsung gezwungen. Das haben auch niedersächsische Unternehmen deutlich zu spüren bekommen. Die Nachfrage nach Industrieprodukten brach im Frühjahr ein. Mittlerweile geht es wieder bergauf - allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau als zuvor.

Zuwächse bei Herstellung von Metallerzeugnissen

Im Juni wuchs die Zahl der Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Mai um 25 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Allerdings lägen die Werte 8 Prozent unter den Zahlen von Juni 2019. Aus dem Ausland kamen 16 Prozent mehr Aufträge als im Mai, aber 17 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. So gab es unter anderem in den Bereichen Autoproduktion und chemische Industrie weniger zu tun als im Juni des vergangenen Jahres. Allein die Herstellung von Metallerzeugnissen wuchs im Juni 2020 um 10 Prozent und verbuchte damit mehr Auftragseingänge als im entsprechenden Vorjahresmonat.

