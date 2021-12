In ganz Niedersachsen gilt ab Freitag Warnstufe 2 Stand: 15.12.2021 18:26 Uhr Die Schwellenwerte bei "Hospitalisierung" und "Intensivbettenauslastung" sind an fünf Werktagen überschritten worden. In den meisten Landkreisen ändert sich aber nichts - dort gilt die Warnstufe bereits.

Verschärft werden die Regeln laut Gesundheitsministerium ab Freitag nur im Heidekreis und in der Stadt Wilhelmshaven. Wegen vergleichsweise niedriger Inzidenzwerte galt dort bisher Warnstufe 1. Damit haben Ungeimpfte zu vielen Bereichen keinen Zutritt mehr. In Restaurants beispielsweise gilt 2G oder 2G-Plus. In den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten gilt Warnstufe 2 schon, weil bereits in der Vergangenheit der Leitindikator "Hospitalisierung" über dem Schwellenwert und die regionale Inzidenz bei mehr als 100 lag.

Warnstufe 2 - selbst wenn Inzidenzen sinken

Mit Stand von Mittwoch beträgt der Wert des Leitindikators Hospitalisierung 6,4 - der Schwellenwert zur Warnstufe 2 liegt bei 6,0. Außerdem sind 10,5 Prozent der Intensivkapazitäten der niedersächsischen Krankenhäuser mit Covid-Patienten belegt - der Schwellenwert zur Warnstufe 2 liegt bei 10,0 Prozent. Durch die neue Allgemeinverfügung des Landes werde sichergestellt, dass die verschärften Regeln auch dann gelten, wenn die regionalen Inzidenzen sinken, heißt es aus dem Ministerium.

