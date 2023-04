In Unterlüß und andernorts: Ostermarsch in Zeiten des Krieges Stand: 08.04.2023 06:00 Uhr Ostern 2023 - und noch immer wird in der Ukraine gekämpft. Dieser Krieg steht im Fokus der Ostermärsche für den Frieden. In Niedersachsen sind am Karsamstag neun große Aktionen geplant.

Eine davon beginnt um 11 Uhr in Unterlüß im Landkreis Celle. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: Hier produziert der Rüstungskonzern Rheinmetall. Zu der "Friedensveranstaltung" im Bürgerpark erwarten die Veranstaltenden rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein klassischer Ostermarsch ist dies nicht: Gemeinsam will man über gewaltfreie Alternativen zur militärischen Verteidigung diskutieren, sagen die Veranstalter. Zunächst soll es einige Vorträge geben, anschließend können die Teilnehmenden sich einer von vier Diskussionsrunden anschließen.

VIDEO: Firma Rheinmetall bestätigt neue Munitionsfabrik in Unterlüß (15.12.2022) (3 Min)

Forderungen: Waffenstillstand und Friedensverhandlungen für die Ukraine

Bundesweit gibt es am Karsamstag mehr als 100 Aktionen. Vielfach geht es um die Forderung nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen. Das teilte das Netzwerk Friedenskooperative aus Bonn mit. Das Netzwerk fordert, dass die Bundesregierung sich aktiver für Frieden einsetzt und diplomatische Initiativen startet. Die Gefahr durch Atomwaffen wird ebenfalls Thema bei den Ostermärschen sein.

Käßmann spricht in Hannover

Eine, die sich schon länger nachdrücklich für Frieden in der Ukraine ausspricht, ist Margot Käßmann: In Hannover will die frühere evangelische Landesbischöfin ab 11 Uhr in der Aegidienkirche sprechen. Es folgt eine Demonstration und gegen 13 Uhr eine Abschlusskundgebung am Bahnhof mit dem Schauspieler Rolf Becker.

Aktionen für Frieden von Emden bis Göttingen

Die Friedensbewegung ruft am Karsamstag außerdem in Braunschweig, Emden, Göttingen, Goslar, Oldenburg, Osnabrück und Wolfsburg zu Demonstrationen auf. In Bremen und Bremerhaven gibt es ebenfalls Ostermärsche. In Hannover, Oldenburg und Osnabrück stehen die Veranstaltungen unter dem gleichen Motto: "Den Frieden gewinnen - nicht den Krieg".

AUDIO: Der erste deutsche Ostermarsch (4 Min) Der erste deutsche Ostermarsch (4 Min)

Erster deutscher Ostermarsch: 1960 in der Lüneburger Heide

Ihren Ursprung haben die Ostermärsche in Großbritannien, wo sie Ende der 1950er-Jahre begannen. Den ersten Ostermarsch in Deutschland gab es 1960 in der Lüneburger Heide. Hunderttausende gingen Anfang der 80er-Jahre auf die Straße - das war die Hochzeit der Friedensbewegung. Zuletzt waren die Märsche deutlich kleiner, erlebten aber wegen aktueller Krisen immer wieder neuen Zulauf. Das gilt insbesondere für den Krieg in der Ukraine, die Diskussion um deutsche Waffenlieferungen und die Frage, wie die Bundesregierung sich in dieser Auseinandersetzung verhalten sollte.

