In Südniedersachsen drohen heftige Gewitter und Dauerregen Stand: 22.08.2021 15:29 Uhr Für den Südosten Niedersachsens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben. Ab heute Abend drohen demnach Niederschlagsmengen von bis 100 Liter pro Quadratmeter.

Die Unwettergefahr besteht laut DWD vor allem in den Landkreisen Göttingen, Goslar sowie im Süden der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt. Die Unwetterwarnung gilt nach aktuellem Stand von heute Abend, 18 Uhr, bis morgen Nachmittag um 15 Uhr. Den Meteorologen zufolge kann es in dieser Zeit wiederholt zu heftigen Schauern und Gewittern mit unwetterartigen Niederschlagsmengen zwischen 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter kommen.

Dauerregen bis Montagmittag

Bereits heute Nachmittag kann es in den genannten Landkreisen sowie im Landkreis Northeim zu starken Gewittern kommen. Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen und Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Stunde und kleinkörniger Hagel seien möglich, heißt es. Zudem warnen die Meteorologen vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter in den Landkreisen Göttingen, Goslar, Wolfenbüttel, Helmstedt und in Salzgitter. Diese Warnung gilt zunächst bis Montagmittag.

