In Niedersachsen werden weniger Schweine und Rinder gehalten Stand: 29.12.2021 14:51 Uhr In Niedersachsen werden in der Landwirtschaft weniger Nutztiere gehalten. Das betrifft sowohl Schweine, Rinder, und Geflügel, wie Daten des Landwirtschaftsministeriums zeigen.

Die seit Monaten angespannte Lage der Schweinhalter aufgrund der Schweinepreiskrise ist zudem noch gar nicht ausreichend erfasst - denn die Daten beziehen sich auf das Vorjahr. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht wurden im Jahr 2020 landesweit 8,19 Millionen Schweine gehalten - 2018 waren es noch 8,5 Millionen.

Deutliche Zunahme bei Legehennen

Rückläufig ist auch die Anzahl der Rinder in Niedersachsen. Sie ging im gleichen Zeitraum um etwas mehr als 200.000 Tiere auf 2,3 Millionen zurück. "Eine ähnliche Abnahme ist beim Geflügel zu beobachten", teilte das Ministerium mit. Nur bei den Legehennen wurde ein Zunahme beobachtet: Ihre Zahl stieg um mehr als 1,5 Millionen auf 20,2 Millionen Tiere.

Videos 3 Min Fleischwirtschaft: Schweinehalter schlagen Alarm Die Branche steckt in einer schweren Krise. Fallende Preise bei steigenden Kosten zwingen immer mehr Betriebe aufzugeben. (28.09.2021) 3 Min

Otte-Kinast: Branche unter enormen Anpassungsdruck

Die Zahlen zeigten, dass sich die Landwirtschaft in einem tiefgreifenden Wandel befinde, sagte Agrarministerin Barbara Otte Kinast (CDU). "Dies gilt in besonderer Weise für die Nutztierhaltung, die unter enormem Anpassungsdruck steht und sich in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation befindet." Die Ministerin forderte von der Bundesregierung klare Aussagen, wie der Umbau finanziert werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.12.2021 | 13:00 Uhr