In Niedersachsen startet ein ganz besonderes Schuljahr Stand: 30.08.2021 17:34 Uhr Am Mittwoch ist der letzte Tag der Sommerferien in Niedersachsen. Angesichts steigender Inzidenzen blicken viele Schüler, Eltern und Lehrkräfte dem Präsenz-Schulstart mit gemischten Gefühlen entgegen.

Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag im "Szenario A", das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag gemeinsam in der Schule lernen. Um diesen Regelbetrieb zu ermöglichen, hat das Kultusministerium zum Schulstart eine "Inzidenz- beziehungsweise Warnstufen-unabhängige Sicherheitsphase" festgelegt, die bis zum 22. September gilt. Demnach sollen an den ersten sieben Schultagen nach den Ferien verpflichtende Selbsttests zu Hause stattfinden, später dann drei Testungen pro Woche. Damit sollen auch jene Schülerinnen und Schüler - und auch Lehrkräfte - herausgefiltert werden, die sich eventuell im Urlaub angesteckt haben. Außerdem gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Gebäude und im Unterricht für alle Schulformen. Jugendliche ab 14 Jahren müssen eine medizinische Maske tragen, jüngere können auch Alltagsmasken verwenden. Darüber hinaus gelten auch weiterhin die AHA+L-Regelungen.

Vor dem Start des neuen Schuljahres ist Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch ab 16 Uhr zu Gast bei NDR 1 Niedersachsen und danach bei Niedersachsen 18.00 im NDR Fernsehen.

"Maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit"

In den Schulalltag sollen laut Tonne "Maskenpausen" integriert werden, und zwar umso mehr, je jünger die Kinder sind. In den Pausen im Freien, in den Mensen beim Essen und Trinken und beim Sportunterricht können die Masken abgelegt werden. Ausgenommen von den verpflichtenden Corona-Tests sind laut Tonne nur vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Man habe vor, mit "maximaler Präsenz bei maximaler Sicherheit" zu starten: "Es soll im Grundsatz überall das sogenannte Szenario A gelten - inklusive Testungen, Masken, Lüften und entsprechender Hygienepläne." Er wolle Verlässlichkeit bei Bildung und Betreuung schaffen, so Tonne. Eine landesweite Rückkehr in ein mögliches Szenario B oder C sei nicht vorgesehen.

Impfwoche für Kinder und Jugendliche gestartet

Am Montag begann in Niedersachsen die von der Landesregierung angekündigte Impfwoche für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Insgesamt gebe es an rund 50 Orten im Land Impf-Möglichkeiten für Minderjährige, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD): unter anderem an vielen Schulen, in Jugendzentren, Innenstädten, auf Sportplätzen oder Supermarktparkplätzen. "Jede Impfung schützt nicht nur Sie selbst vor einer Infektion und einem schweren Krankheitsverlauf. Sie trägt auch dazu bei, dass wir als Gesellschaft gut durch den Herbst und Winter kommen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Neben Kindern und Jugendlichen können sich an den Standorten auch Erwachsene impfen lassen. An dem Impfangeboten in Schulen gibt es allerdings auch Kritik. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) etwa befürchtet Gruppenzwang und Diskussionen mit Impfgegnerinnen und -gegnern an Schulen. Unterdessen sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), dass er im September mit einer Imfpstoffzulassung für unter Zwölfjährige rechne.

Keine flächendeckende Ausstattung mit Luftfiltern

Grundsätzlich sollen Klassenzimmer überall da, wo es möglich ist, regelmäßig durchlüftet werden. Wo das Lüften schwierig ist, sollen Luftfilteranlagen einen zusätzlichen Infektionsschutz in den Schulen bieten. Von einer flächendeckenden Ausstattung mit mobilen oder stationären Luftfiltern an den Schulen ist Niedersachsen wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres aber noch weit entfernt. Gründe dafür sind laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter anderem noch laufende Ausschreibungsverfahren, Material-Engpässe und unklare Förderbedingungen des Landes.

