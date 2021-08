In Niedersachsen gelten ab heute neue Corona-Regeln

Die Corona-Verordnung sieht auch in Zukunft weitgehende Verpflichtungen zum Tragen einer medizinischen Maske vor. Die Maskenpflicht gilt in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, also auch bei Veranstaltungen und anderen Zusammenkünften. Sie greift insbesondere in Verkehrsmitteln des Personenverkehrs und in den dazugehörigen Einrichtungen in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel an Haltestellen, Bahnhöfen, Flughäfen und Fähranlegern. Neu ist, dass jetzt generell eine medizinische Maske getragen werden muss. Eine Ausnahme gilt für Kinder. Eine Maske tragen müssen auch Personen, die an einer privaten Veranstaltung in geschlossenen Räumen teilnehmen, sofern mehr als 25 nicht geimpfte, nicht genesene oder nicht getestete Personen teilnehmen. Nicht mitgezählt werden dabei Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet werden.