In Landkreis Harburg hat ein Wolf erneut Schafe gerissen Stand: 17.09.2023 18:15 Uhr Bei einem Wolfsangriff sind in der Nacht auf Sonntag 16 Schafe getötet worden, sechs weitere mussten eingeschläfert werden. Die Attacke ereignete sich auf einer Weide im Egestorfer Ortsteil Döhle.

Ein Wolfsberater bestätigte am Sonntag den Riss dem NDR in Niedersachsen. Nach Angaben von Anwohnern sei das Feld mit Zäunen gesichert gewesen, aber offensichtlich konnte mindestens ein Raubtier diese Barriere überwinden. Zeugen berichten von einer regelrechten Schneise, die durch die Herde auf der Koppel geschlagen worden sei. Auf einer größeren Fläche befanden sich demnach viele Tierkadaver. Nach Auskunft einer Egestorfer Tierärztin seien 16 Schafe direkt durch einen Wolf getötet worden, mindestens sechs habe man einschläfern müssen. Die Weide grenzt nach Zeugenaussagen an ein Wohngebiet.

Videos 3 Min Umweltminister Meyer lädt zum Dialogforum über Wolfsrisse In Hannover kamen Nutztierhalter, Naturschützer und Vertreter von Kommunen zusammen. Reporter Torben Hildebrandt berichtet. (12.09.2023) 3 Min

Wölfe zeigen sich von Menschen unbeeindruckt

Für die Tierärztin kommt der jüngste Riss nach eigener Aussage nicht überraschend. Sie berichtet von Wölfen, die mittlerweile selbst tagsüber durch den Ort im Landkreis Harburg laufen und sich von Menschen unbeeindruckt zeigen würden. Erst vor wenigen Wochen waren im Landkreis Stade bei einem Wolfsangriff 55 Schafe getötet oder tödlich verletzt worden. Die dortige Kreisjägerschaft sowie der Landrat hatten daraufhin von der Politik ein regional differenziertes Bestandsmanagement gefordert.

Weitere Informationen Wie geht es weiter mit dem Wolf in Niedersachsen? Ein Dialogforum will Lösungen finden, um Nutztiere besser vor Wolfsangriffen zu schützen. Jetzt gibt es neue Vorschläge. (13.09.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.09.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf