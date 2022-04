In Gefängnissen herrscht weiterhin Maskenpflicht Stand: 19.04.2022 10:17 Uhr In Niedersachsens Gefängnissen müssen Häftlinge und Bedienstete noch oft eine Maske tragen. Und das, obwohl außerhalb der Haftanstalten zuletzt viele Corona-Regeln gefallen sind.

Besonders die Maskenpflicht wurde vielerorts gestrichen - anders in den Haftanstalten. So müssen laut einem Sprecher des Justizministeriums Inhaftierte, die sich außerhalb ihrer Hafträume aufhalten, in den ersten 14 Tagen nach ihrer Erstaufnahme FFP2-Masken tragen. Auch bei Transporten müssten alle Gefangenen in Niedersachsen Masken tragen, so der Sprecher. Ebenso gelte die Maskenpflicht für Besuchende. Aufgrund der Corona-Lage sind Besuche aber ohnehin noch nicht in allen Justizvollzugsanstalten möglich. Man bewerte die Lage ständig neu, heißt es vom Ministerium in Hannover. Wenn Besuche erlaubt sind, gilt in den Haftanstalten die 3G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen also einen negativen Corona-Test oder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigen.

Keine große Corona-Ausbreitung im Gefängnis

Der Anteil Infizierter in Justizvollzugsanstalten ist derweil im Vergleich zum Rest der Bevölkerung gering: Anfang April waren in niedersächsischen Gefängnissen 197 von rund 4.400 Gefangenen mit Corona infiziert - das sind rund 4,5 Prozent. Währenddessen wurde mit Stand vom 15. April bei rund 1,96 Millionen von 7,98 Millionen Niedersachsen das Coronavirus nachgewiesen - also bei fast 24,6 Prozent.

Nach wie vor weniger Gefangene wegen Corona

Die Auslastung der Gefängnisse ist laut Justizministerium momentan geringer als üblich. Der Grund: Die Vollstreckung sogenannter Ersatzfreiheitsstrafen werde erst seit Anfang April schrittweise wieder aufgenommen. Solche Strafen werden verhängt, wenn Verurteilte Geldstrafen nicht bezahlen können. Sie waren von Januar bis März 2022 zurückgestellt worden. Die Aufnahmestationen in den Gefängnissen sollten vor dem Hintergrund des hohen Infektionsgeschehens nicht überlastet werden, erklärte das Ministerium.

