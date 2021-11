Impfzentren: Ärger wegen Abrechnungen für Ehrenamtliche Stand: 10.11.2021 18:05 Uhr Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Niedersachsen hat den Kommunen die Tätigkeit ehrenamtlich Helfender in Impfzentren in Rechnung gestellt. Diese bleiben jetzt auf den Kosten sitzen.

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) sagte NDR Niedersachsen am Mittwoch, das Land sehe Entschädigungszahlungen für Ehrenamtliche als nicht gerechtfertigt an. Man werde diese Kosten nicht erstatten, weil dem Rechnungsposten "Ehrenamtliche" die rechtliche Grundlage fehle.

DRK beschäftigte bis zu 550 Ehrenamtliche pro Woche

Das DRK in Cloppenburg etwa hatte für unentgeltlich Helfende im Impfzentrum Garrel dem Landkreis Kosten in Höhe von rund 50.000 Euro in Rechnung gestellt. Das DRK Niedersachsen hatte in seinen Impfzentren bis zu 550 ehrenamtliche Impfhelfer pro Woche beschäftigt, nach eigenem Bekunden auf einer ausreichenden rechtlichen Grundlage. Mehrere Landkreise hatten den Hilfsorganisationen die in Rechnung gestellten Summen erstattet, weil sie der Meinung waren, das Sozialministerium werde die Kosten übernehmen. Im Fall des DRK in Cloppenburg floss das Geld nach Informationen des NDR in Materialkosten, Aus- und Fortbildung und in die Bereitschaftskassen.

