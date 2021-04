Impfungen gegen Corona für alle Lehrkräfte ab Mai möglich Stand: 15.04.2021 18:54 Uhr In Niedersachsen können sich ab Mai Lehrkräfte und Beschäftigte aller Schulen impfen lassen. Gesundheitsministerin Behrens macht zudem Hoffnung auf einen baldigen Wegfall der Impfpriorisierungen.

Das Angebot richte sich landesweit an etwa 52.000 Lehrkräfte an den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie an 15.500 Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover. Hinzu kämen weitere Beschäftigte im Schulbereich. Sie machte zudem Hoffnung auf eine Ausweitung der Impfungen. "Die Impfkampagne in Niedersachsen läuft jetzt so gut, dass ich fest davon ausgehe, dass wir uns im Verlauf des Mai von den Priorisierungsgruppen nach und nach lösen können", sagte Behrens.

GEW fordert nun die schnelle Umsetzung

Im Bildungsbereich haben bislang Lehrkräfte von Grund- und Förderschulen sowie Kita-Beschäftige ein Impfangebot erhalten. An den Grundschulen sind nach Ministeriumsangaben inzwischen etwa 30.000 und damit etwa ein Drittel der Lehrkräfte erstmals geimpft. Ab dem 1. Mai sollen nun auch für die Beschäftigten aller anderen Schulformen Termine machen können. Neben den Lehrern und Lehrerinnen also auch Sekretariatskräfte, Hauswarte, Schulbegleitungen, Integrations- oder Teilhabeassistenten, Studierende und Praktikanten. Die Impfzentren und die mobilen Teams organisieren die Impfaktion für die Schulbeschäftigten vor Ort. Lehrerverbände sprechen von einem entscheidenden Schritt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen begrüßt die Ankündigung aus dem Ministerium ebenfalls: "Elementar wird jetzt sein, dass die Landesregierung für eine schnelle und verlässliche Umsetzung sorgt", sagte Vorsitzende Laura Pooth dem NDR.

