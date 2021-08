Impfungen für Kinder und Jugendliche: Krisenstab informiert Stand: 02.08.2021 19:33 Uhr Am Dienstag lädt der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung zur wöchentlichen Corona-Pressekonferenz. Der NDR überträgt die Veranstaltung ab 13 Uhr live im Stream.

Im Niedersächsischen Landtag wird dann das Impfen in der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre Thema sein. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben am Montag einstimmig flächendeckende Impfangebote für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beschlossen. Darüber hinaus informieren Krisenstabsleiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder über die Entwicklung der Pandemie und die aktuellen Inzidenzen-Hotspots im Nordosten. NDR.de/niedersachsen überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt ab 13 Uhr live im Stream.

Impfkampagne auf neun Sprachen

Ein weiteres Thema könnte der Start der neuen Impfkampagne des Landes am Montag sein. Diese nimmt für den Sommer vor allem junger Menschen und Personen mittleren Alters in den Blick. Die Aufklärungskampagne "Geimpft sind wir stärker! Darum: Impfen, Schützen, Testen" ist in neun Sprachen angelegt und kostet 3,6 Millionen Euro. "Die 20- bis 40-Jährigen sollen sich mehr mit dem Thema Impfen beschäftigen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Angesichts der Infektionslage ist es uns wichtig, die Impfbereitschaft hoch zu halten und die Impfquotezu erhöhen. Jetzt ist die Zeit, in der wir all die Menschen für eine Impfung motivieren müssen, die bislang noch unschlüssig sind. Ausreichend Impfstoff haben wir jetzt." Seit Montag stellt die Landesregierung die wichtigsten Informationen auf www.impfen-schuetzen-testen.de bereit.

