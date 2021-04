Impftermine können ab sofort online storniert werden Stand: 15.04.2021 18:25 Uhr Impftermine und Wartelistenplätze können in NIedersachsen ab sofort online abgesagt werden. Zuvor hatte es viel Wirbel um die offensichtlich überlastete Impf-Hotline des Landes gegeben.

Viele Menschen, die sich beim Hausarzt impfen lassen wollen, hatten Schwierigkeiten, ihren Termin im Impfzentrum abzusagen. Aufgrund der Osterfeiertage und wegen zunehmender Terminabsagen sei das Durchkommen bei der Hotline in den vergangenen Tagen schwieriger geworden, bestätigte eine Sprecherin des Sozialministeriums gegenüber NDR.de. Jetzt hat das Land technisch nachgelegt: Ab sofort können Impfberechtigte in Niedersachsen ihren Impftermin oder ihren Wartelistenplatz auf dem Online-Impfportal des Landes stornieren. Die Stornierung sei aber weiterhin auch telefonisch über die Telefon-Hotline 0800 99 88 665 möglich, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Hannover mit. Personen, die auf der Warteliste stehen, jedoch bereits von einer Hausarztpraxis einen Impftermin bekommen haben, werden gebeten, ihren Termin abzusagen. So könnten andere impfberechtigte Personen schneller geimpft werden, teilte das Ministerium mit.

Videos 1 Min Impfgipfel: Gesundheitsministerin will mehr Tempo Die Beteiligten der Niedersächsischen Impfkampagne diskutieren online, wie Abläufe optimiert werden können. (14.4.21) 1 Min

Viele Absagen beispielsweise im Landkreis Aurich

Zuvor hatten sich zahlreiche Impfberechtigte an den NDR gewandt und von Problemen bei der Absage ihrer Termine berichtet. Eine Frau schrieb, dass sie drei Tage lang vergeblich versucht hat, bei der Hotline durchzukommen, um ihren Termin für jemand anderen freizugeben. Auch für die Impfzentren hat das massive Folgen. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen wurden am Zentrum Georgsheil im Landkreis Aurich an zwei Tagen insgesamt rund 180 Termine nicht wahrgenommen - jeder sechste Berechtigte erschien einfach nicht. Stichprobenartige Nachfragen der Verantwortlichen ergaben, dass die meisten Personen sich stattdessen beim Hausarzt impfen ließen und vergeblich versuchten, dies über die Hotline mitzuteilen. Auch anderen Landkreise berichten von ähnlichen Problemen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.04.2021 | 12:00 Uhr