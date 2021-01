Impfstoff soll ab heute in allen Landkreisen verfügbar sein Stand: 04.01.2021 08:27 Uhr Knapp die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen hat bis Sonntag erste Corona-Impfdosen erhalten. Heute werden laut Gesundheitsministerium die übrigen beliefert.

Im Laufe der Woche sollen Helfer in allen 50 Impfzentren im Land mit dem Impfen beginnen. Ein Ministeriumssprecher geht davon aus, dass die rund 50.700 ausgelieferten Dosen noch in dieser Woche verbraucht werden. In Niedersachsen werden zuerst besonders gefährdete hochbetagte Menschen und Pflegepersonal geimpft. Zunächst waren dafür mobile Teams im Einsatz.

Bislang wenig Impfstoff in Niedersachsen angekommen

Die größte Impfaktion in der deutschen Geschichte hat vor einer Woche begonnen. Bislang wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge in Niedersachsen knapp 5.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft - bundesweit haben bis Sonntag rund 240.000 Frauen und Männer die erste Dosis erhalten. Der Impfstoff ist derzeit knapp und in Niedersachsen sind bislang weniger Dosen angekommen als erwartet. Bis Ende März soll das Land rund eine Million Dosen erhalten. Da für einen wirksamen Schutz zwei Spritzen nötig sind, können damit etwa 500.000 der knapp acht Millionen Niedersachsen geimpft werden.

Althusmann kritisiert Impfstrategie

Über die fehlenden Impfstoffdosen bahnt sich innerhalb der großen Koalition in Hannover ein Streit an. Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hat vorgeschlagen, die Impfstrategie zu überdenken. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sprach er sich dafür aus, den vorhandenen Impfstoff schneller zu verimpfen und eine zweite Dosis nicht zurückzuhalten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dagegen hatte die derzeitige Strategie gegenüber NDR 1 Niedersachsen verteidigt. Es müsse verhindert werden, dass für das wichtige zweite Impfen zu wenig Stoff vorhanden sei, betonte er.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.01.2021 | 09:00 Uhr