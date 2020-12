Impfstoff für 25.000 Niedersachsen - Hotline eingerichtet Stand: 16.12.2020 18:15 Uhr Für die geplanten Impfungen gegen das Coronavirus in Niedersachsen steht nach Auskunft des Landes derzeit zu wenig Impfstoff zur Verfügung. Infos zum Impfen gibt es unter der Hotline (0800) 99 88 665.

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat am Mittwochnachmittag auf NDR 1 Niedersachsen bestätigt, dass der Impfstoff zunächst lediglich für 25.000 Menschen reichen werde. Wenn die Nachricht kommt, dass der Impfstoff zugelassen wird, könne innerhalb von zwei Tagen geimpft werden. Dann sollen erst einmal mobile Teams zu Alten- und Pflegeheimen fahren und zwar zunächst in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, sagte Reimann.

Videos 2 Min Entscheidung über Zulassung von Impfstoff am 21. Dezember Der Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech könnte bereits zu Weihnachten verabreicht werden. (15.12.2020) 2 Min

Impf-Termine über die Hotline

Ab sofort kann man sich in Niedersachsen mit Fragen zur Covid-19-Impfung an eine neu eingerichtete Hotline wenden. Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff zur Verfügung steht, können über die Hotline auch Impf-Termine vereinbart werden, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Hannover mit. Das Telefon ist unter der Rufnummer (0800) 99 88 665 zwischen Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr besetzt. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen, sie steht aber an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

EMA veröffentlicht Gutachten zum Impfstoff am 21. Dezember

Am Dienstag hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) angekündigt, dass sie bereits am nächsten Montag, 21. Dezember, ihr Gutachten über den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer vorlegen will - also acht Tage früher als zunächst in Aussicht gestellt. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnten nach der Zulassung in einem ersten Schritt "um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden". Pro Person werden zwei Dosen benötigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.12.2020 | 16:00 Uhr