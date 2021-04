Impfstart bei den Hausärzten: Neuer Schwung, viel Aufwand Stand: 11.04.2021 08:02 Uhr Die Hausärzte in Niedersachsen haben seit ihrem Einstieg in die Impfkampagne am Mittwoch bereits mehr als 86.000 Menschen gegen Corona geimpft. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Zum Ende der Woche hin sei der Impfprozess in der Praxis schon flüssiger verlaufen, wie Jens Wagenknecht, Allgemeinmediziner und stellvertretender Vorsitzender des niedersächsischen Hausärzteverbandes, dem NDR in Niedersachsen sagte. Leichte Unruhe unter den Hausärzten habe es allerdings wegen der Liefermengen gegeben: Der Impfstoff sei von den Großhändlern unterschiedlich verteilt worden, so Wagenknecht. Jeder Arzt konnte höchstens 50 Impfdosen über die Apotheken bestellen. Einige hätten gar keinen Impfstoff bekommen - Praxen mit mehreren Ärzten dagegen mehr.

Höherer Aufwand als bei üblichen Impfungen

Im Unterschied zu anderen Impfungen sei auch der Aufwand bei den Corona-Vakzinen umfangreicher. Die Patienten müssen beispielsweise Aufklärungsbögen und Einwilligungen unterschreiben. Zudem melden die Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) täglich, wie viele Menschen sie geimpft haben, mit welchem Impfstoff und ob die Person unter 60 Jahren alt war. Im Vergleich zu den Impfzentren sei dieses Verfahren schlanker, heißt es vonseiten der KVN.

Redebedarf wegen AstraZeneca

Dazu kommt Beratungsbedarf bei den Patienten zum Thema Impfstoff und die Debatte um das Vakzin von AstraZeneca. In der ersten Woche haben die Hausärzte zwar ausschließlich Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet. Weitere Präparate sollen erst in etwa zwei Wochen folgen. Doch auch Patienten, die einen Termin in einem Impfzentrum für das AstraZeneca-Vakzin haben, würden das Gespräch mit den Hausärzten suchen, hieß es.

30.000 Impfungen zum Auftakt

Zum Auftakt hatten die niedergelassenen Ärzte allein am Mittwoch knapp 30.000 Menschen in ihren Praxen geimpft. Das waren fast genauso viele Impfdosen wie in den Impfzentren. Dort waren es 35.000 Impfungen. Bundesweit hatte sich durch den Einstieg der Hausärzte die Zahl der täglichen Corona-Impfungen am Mittwoch auf 656.000 nahezu verdoppelt.

