Impfpflicht-Debatte: Theologen appellieren an Zusammenhalt Stand: 22.12.2021 13:17 Uhr In der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht betonen niedersächsische Bischöfe den Wert der Selbstbestimmung, aber auch eine moralische Pflicht. Generell sei es wichtig, zugewandt zu sein.

"Wir müssen beieinanderbleiben", appellierte der katholische Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode. Diejenigen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, dürften sich nicht ausgeschlossen fühlen, sagte der Theologe dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dennoch müsse immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es gefährlich sei, sich nicht impfen zu lassen. "Ich gucke auf unsere Krankenhäuser. Die sind voll von Ungeimpften, zum Teil von schwer Erkrankten, wodurch andere Leidende dort keinen Platz mehr finden", sagte Bode. Sich impfen zu lassen sei eine Sache der Vernunft und der Nächstenliebe. Dabei sei es wichtig, niedrigschwellige Angebote zu machen. Wer wegen der Corona-Pandemie unter Ängsten leide, möge sich weder in Aktivismus zu flüchten noch in der Isolation zu verharren, betonte der Geistliche.

Bischöfin Bahr: Aufklärung und zugewandte Art erfolgreich

Auf Offenheit gegenüber nicht geimpften Menschen setzt auch die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr aus Hannover, die Mitglied des Deutschen Ethikrats ist. Die Gruppe der Ungeimpften sei divers und über ihre Motive sei zu wenig bekannt, sagte die Theologin. Regionale, kulturelle und religiöse Prägungen spielten dabei eine Rolle. Hinzu kämen "Desinformationskampagnen, denen nicht hart genug widersprochen wurde, oder eine gesellschaftliche Marginalisierung". Bahr fordert deshalb zielgenauere Impfkampagnen. In den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass aufsuchendes Impfen, individuelle Aufklärung und eine zugewandte Art der Vermittlung "durchaus erfolgreich sein können". Freiwilligkeit sei auch deshalb wichtig, weil die anderen Pandemie-Maßnahmen ohne die Normtreue weiter Teile der Bevölkerung nicht mehr funktionieren würden.

Allgemeine Impfpflicht "nicht angemessen und nicht effektiv"

"Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht für alle Erwachsenen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen", sagte Bahr weiter. "Dieses Instrument erscheint mir angesichts der Härte des Eingriffs und der extrem unterschiedlichen Risikoverteilung nicht angemessen und nicht effektiv zu sein." Allerdings sei eine Ausweitung auf Risikogruppen wie Ältere, Vorerkrankte und Schwangere sinnvoll, sagte Bahr. Auch eine Ausweitung "etwa für die Teile des öffentlichen Dienstes, deren Mitarbeitende eine besonders hohe Exposition haben", sei vorstellbar. Generell sei die Impfung eine moralische Verpflichtung, betonte Bahr, weil sie dazu beitrage, dass andere seltener angesteckt würden und das Gesundheitssystem nicht zusammenbreche.

Ethikrat empfiehlt Ausweiten der Impfpflicht

Der Deutsche Ethikrat hat sich unterdessen mehrheitlich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. 20 der 24 Mitglieder sind für die Ausweitung der bereits beschlossenen Impfpflicht in Einrichtungen mit besonders von Covid-19 gefährdeten Menschen, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Gremiums heißt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte den Ethikrat zu Beginn des Monats gebeten, über eine allgemeine Impfpflicht zu beraten.

