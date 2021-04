Impfkampagne in Niedersachsens Hausarztpraxen gestartet Stand: 07.04.2021 22:06 Uhr Darauf haben viele, besonders nicht mobile Menschen im Land gewartet: Seit Mittwoch können auch die Hausärzte in Niedersachsen ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen.

Zu Beginn erwarten die Praxen jedoch nur knapp 20 bis höchstens 50 Impfdosen pro Woche, wie Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in einer Pressekonferenz betonte. Zudem dürfte es in manchen Praxen in dieser Woche zu Anlaufschwierigkeiten kommen. Zwar wurde vereinzelt bereits am Dienstag mit dem Impfen begonnen, einige Hausärzte erwarten die Lieferung der Vakzine jedoch erst in den kommenden Tagen.

Weitere Informationen Behrens: Arzt-Praxen "starke Partner" für Impfkampagne Niedersachsens Haus- und Fachärzte impfen ab Mittwoch. Ende Mai könnte die Priorisierung laut Ministerin Behrens fallen. (06.04.2021) mehr

Impfen zu Hause mit Biontech nicht möglich

Die Haus- und Fachärzte organisieren die Impftermine für ihre Praxen selbst. Zunächst sollten die Ärztinnen und Ärzte vor allem ihre Hausbesuch-Patienten kontaktieren. Doch weil sie für die nicht mobilen Patienten den Impfstoff von AstraZeneca vorgesehen hatten, die ersten Lieferungen aber nur aus Biontech-Dosen bestehen, muss nun viel umorganisiert werden. Denn die Impfungen bei den Patienten zu Hause sind mit Biontech nicht möglich, weil der Impfstoff vibrationsempfindlich ist. Er muss außerdem in Gefrierschränken gelagert werden.

Mehr Impfstoffe ab Mitte April vorgesehen

Grundsätzlich aber werde nach Alter und Krankheiten entschieden. Denn auch die Praxisärztinnen und -ärzte halten sich an die Impfreihenfolge, wie Jens Wagenknecht vom niedersächsischen Hausärzteverband sagte. Demnach sollten zunächst die Menschen ab 70 Jahren auf einen Termin hoffen, aber auch Personen mit bestimmten Krankheiten oder Behinderungen und solche, die engen Kontakt zu Schwangeren oder Pflegebedürftigen haben. Von Mitte April an sollen die Praxen dann deutlich mehr Impfstoff bekommen, dann auch von verschiedenen Herstellern. Dass die Impfkampagne eher schleppend beginnt, sieht Wagenknecht aber auch durchaus positiv: "Ich kann mich langsam warmlaufen, und wenn wir im Mai viel Impfstoff haben, sind wir gut aufgestellt und arbeiten das flüssig ab."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2021 | 08:00 Uhr