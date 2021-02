Impfgipfel mit Merkel läuft - Weil äußert sich im Anschluss Stand: 01.02.2021 13:50 Uhr Zur Stunde läuft das virtuelle Gipfeltreffen in Sachen Corona-Impfungen in Deutschland. Neben Bund und Ländern sowie der EU-Kommission nehmen auch Vertreter der Pharmafirmen teil.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will im Anschluss in Hannover eine Erklärung zu den möglichen Ergebnissen der Runde abgeben. Bisher läuft das Impfen auch in Niedersachsen schleppend. Der Start der Hotline geriet Ende der vergangenen Woche zu einem Fehlstart. Angesichts der Masse der Anrufe brach die Hotline zusammen.

Bundesländer fordern mehr Verlässlichkeit

Unterdessen haben mehrere Bundesländer einen nationalen Impfplan gefordert. Sie verlangen mehr Verlässlichkeit. Ministerpräsident Weil sagte, wenn Pläne angekündigt und dann immer wieder verändert werden, erschwere das den Ländern und Kommunen die Arbeit. Zudem würden Bürger verunsichert. Der Bund müsse zudem klare Wege aufzeigen, wie die Produktion der Impfstoffe beschleunigt werden könne. Wegen des schleppenden Impfstarts ist in Niedersachsen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) in die Kritik geraten.

