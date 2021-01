Impfbereitschaft bei Pflegenden liegt im Durchschnitt Stand: 07.01.2021 10:10 Uhr Pflegekräfte in niedersächsischen Alten- und Seniorenheimen können sich seit Dezember mit dem Corona-Impfstoff impfen lassen. Die Bereitschaft dazu ist nicht höher als in anderen Berufsgruppen.

60 bis 70 Prozent der Pflegekräfte wollten sich gegen Covid-19 impfen lassen, sagte Frank Pipenbrink, Referent Pflege beim Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Das zeigten stichprobenartige Rückmeldungen der Mitgliedseinrichtungen. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die Impfbereitschaft unter Pflegekräften oft geringer ist als die der Heimbewohner. Laut Diakonie liegt sie bei den oft über 80-jährigen Senioren bei 80 bis 95 Prozent.

Gründe sind Unsicherheit und generelle Impfskepsis

"Es gibt viele Skeptiker und viele, die erst einmal abwarten möchten", sagte Pipenbrink. Das liege unter anderem daran, dass die Dauer der Immunität nach der Impfung noch unklar sei. Etwa 10 bis 15 Prozent des Pflegepersonals seien komplette Impfverweigerer.

Caritas setzt auf Erfahrung und Aufklärung

Die Caritas in Niedersachsen rechnet damit, dass sich die Bedenken zerstreuen, wenn die Impfzentren überall verlässlich in Betrieb sind. Derzeit lasse sich in manchen Caritas-Heimen bis zu 95 Prozent des Personals impfen, in anderen seien es 50 bis 70 Prozent, so Erk Kosel, der für das katholische Hilfswerk die Alten- und Pflegearbeit koordiniert. Für verlässliche Aussagen sei es aber noch zu früh. "Es ist eine freiwillige Impfung, die Gründe werden vor Ort nicht erfragt", sagte Kosel. Allerdings könne der "noch vorhandenen Skepsis und Unsicherheit" durch sachliche Information begegnet werden.

Pflegekammer: "Sorgen und Bedenken ernst nehmen"

Die Pflegekammer Niedersachsen setzt sich deshalb für eine umfassende und transparente Aufklärung ein. Manche Pflegekräfte seien skeptisch, ob der neue Impfstoff und seine möglichen Nebenwirkungen ausreichend erforscht sind, sagte eine Sprecherin. "Auch diese Sorgen und Bedenken gilt es ernst zu nehmen."

Diakonie: Impfkampagne gegen Grippe erfolgreich

Auch Diakonie-Referent Pipenbrink hält Aufklärung und Werbung für den richtigen Weg. So habe eine Impfkampagne bei der Grippeschutzimpfung im Herbst 2020 zu einer erheblich höheren Impfbereitschaft unter den Pflegekräften geführt. Letztlich sei dann aber der Impfstoff zu knapp gewesen.

