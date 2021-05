Impf-Priorisierung: Weil sieht Zeit für Aufhebung gekommen Stand: 19.05.2021 12:29 Uhr Am Dienstag hat das Land angekündigt, die Impf-Priorisierung ab 7. Juni aufzuheben. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekräftigte am Mittwoch gegenüber dem NDR in Niedersachsen die Entscheidung.

Es sei eine "wirklich schwierige Abwägung" und es gebe auch Gründe, die dagegen sprächen, sagte Weil. Aber: "Es sind jetzt so viele Menschen in der Priorisierung, dass es immer schwieriger wird, vernünftig abzugrenzen." Zudem erwarte das Land "sehr, sehr viel Impfstoff", so Weil. "Unter dem Strich glaube ich, dass es auf dieser Grundlage tatsächlich an der Zeit ist, die Priorisierung aufzuheben." Dies werde auch zu Teilen aus der Ärzteschaft seit Wochen gefordert.

AUDIO: Aufhebung der Impfpriorisierung: Weil sieht Vorteile (9 Min) Aufhebung der Impfpriorisierung: Weil sieht Vorteile (9 Min)

Weil erwartet spätestens im Juli genug Impfstoff für alle

Niedersachsens Ministerpräsident geht zudem davon aus, dass "eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung" bis Ende Juni eine Erstimpfung bekommen haben wird. Derzeit seien etwa 40 Prozent der Niedersächsinnen und Niedersachsen mindestens einmal immunisiert. "Im Juli sollte dann tatsächlich für alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, der Impfstoff im Land sein", sagte Weil. Er gehe allerdings derzeit nicht davon aus, dass Erstgeimpfte die gleichen Erleichterungen erhalten wie vollständig geimpfte Menschen. "Ich möchte an dieser Stelle vorsichtig sein", sagte Weil. Er setze auf einen Maßnahmen-Mix, um "ein hohes Schutzniveau erreichen zu können".

