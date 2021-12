Immunologen raten klar von zu frühen Booster-Impfungen ab Stand: 14.12.2021 16:19 Uhr In Nordrhein-Westfalen können sich Menschen bereits nach einem Monat boostern lassen. Auch in Niedersachsen ist das erlaubt, jedoch nicht empfohlen. Immunologen sind gegen zu frühe Dritt-Impfungen.

Ein Abstand von vier Wochen zwischen der zweiten und dritten Impfungen sei zu wenig, sagte die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk aus Hannover. Zu diesem Zeitpunkt habe eine Booster-Impfung gar keinen Effekt, so Falk. Sie fordert deshalb, zunächst Risikogruppen zu impfen oder Menschen, deren zweite Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt.

Empfehlung: Mindestens vier Monate Abstand

Laut dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, sollten zwischen Zweit und Drittimpfung mindestens vier Monaten Abstand liegen. Ausnahmen gelten laut Watzl aber für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die auf die ersten beiden Impfungen nicht oder kaum reagiert haben.

Gesundheitsminister beraten über Ende der Testpflicht für Geboosterte

Unterdessen beraten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern heute über Erleichterungen für Menschen, die bereits ihre dritte Corona-Impfung bekommen haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schlägt vor, was in Niedersachsen bereits gilt: Wer eine Booster-Impfung erhalten hat, soll bei 2G-Plus-Regelungen von der Testpflicht befreit werden. Davon raten Immunologen jedoch ab - angesichts der Omikron-Variante, die nach Einschätzung von Experten auch bald in Deutschland die dominierende Variante sein wird.

Mehr Impfdurchbrüche durch Omikron erwartet

Eine Aufhebung der Testpflicht für Geboosterte "würde dazu beitragen, dass die Omikron-Welle sogar früher kommt", sagte Watzl. Für die Delta-Variante sei die Idee zwar sinnvoll, da dreifach Geimpfte gegen diese Variante so gut geschützt seien, dass sie kaum noch zum Infektionsgeschehen beitragen. "Aber diese Überlegungen haben sich mit Omikron komplett erledigt", sagte Watzl. Da die aktuellen Impfstoffe eine Infektion mit der zuerst in Südafrika nachgewiesenen Variante aber "nicht so gut verhindern", werde es unweigerlich mehr Impfdurchbrüche geben. "Wenn wir die Testpflicht jetzt lockern, sehe ich die Gefahr, dass Omikron gerade geboosterte Personen infiziert, die sich aber nie testen lassen müssen, und die dann das Virus munter verbreiten", sagte Watzl. Auch die Virologin Sandra Ciesek bezeichnete ein mögliches Ende der Testpflicht für Geboosterte via Twitter als "irrsinnige Idee" angesichts der Gefahr durch Omikron.

